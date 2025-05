Unomattina Estate intervista ad Alessandro Greco | L’affetto del pubblico è un grande privilegio mi emoziona sempre Stefano De Martino? Passare dalla danza alla conduzione non è un’operazione facile

Dal 2 giugno su Raiuno riparte "Unomattina Estate", con la conduzione di Alessandro Greco e la nuova co-presentatrice Carolina Rey. In un'intervista, Greco condivide l'emozione per l'affetto del pubblico, definendolo un grande privilegio. Stefano De Martino riflette sulle sfide di passare dalla danza alla conduzione. Il programma esplorerà tematiche attuali, temi sociali e approfondimenti sul mondo dello spettacolo, promettendo un'estate ricca di contenuti interessanti.

Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro. Non mancheranno tematiche legate all’attualità, a temi sociali con un occhio anche al mondo dello spettacolo. Unomattina Estate, intervista esclusiva ad Alessandro Greco. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessandro Greco. Il conduttore si è detto felice per la fiducia rinnovata da parte della Rai che per il secondo anno consecutivo lo ha voluto al timone del programma: “Si può stare più comodo quando si ha un rapporto in esclusiva con un’azienda, in questo caso con la gloriosa Rai... 🔗 Leggi su Superguidatv.it