Uno Scarabeo verde per l' educazione ambientale | la mostra-evento a conclusione del progetto scolastico

Scopri come il progetto “Scarabeo” ha contribuito all'educazione ambientale nelle scuole di Chiaravalle. Questo evento conclusivo, organizzato dall'AAto 2 servizio idrico, dall'ATA Rifiuti Ancona e dalla Ludoteca Regionale “Riù”, offre un'opportunità unica per sensibilizzare giovani e comunità alla sostenibilità e alla cura del nostro ambiente. Un’iniziativa che promette di lasciare un segno duraturo nella coscienza ecologica locale.

CHIARAVALLE – Per l’annuale progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio di competenza, l'AAto 2 servizio idrico, l’ATA Rifiuti Ancona e la Ludoteca Regionale “Riù” di Santa Maria Nuova, hanno proposto il progetto di educazione ambientale “Scarabeo... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Uno..."Scarabeo verde" per l'educazione ambientale: la mostra-evento a conclusione del progetto scolastico

Uno..."Scarabeo verde" per l'educazione ambientale: la mostra-evento a conclusione del progetto scolastico - L’iniziativa ha coinvolto nel complesso 223 scuole, 926 classi e 17.700 alunni. All’interno del progetto si colloca il concorso “SØS Acqua zero spreco” per l’anno scolastico 2024/25 - giunto alla 15a ... 🔗Si legge su anconatoday.it

La classe seconda B delle Lorenzini conquista la finale di "R-Evolution" - Si è conclusa la finale del progetto R-Evolution, inserito nel percorso di educazione ambientale Scarabeo Verde promosso da Ata ... 🔗Lo riporta msn.com

Concluso il progetto di educazione ambientale “Scarabeo verde” - Rosati” dell’Università politecnica delle Marche, hanno rinnovato la proposta dei progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, in particolare “Scarabeo ... 🔗Scrive valmisa.com