Uno dei falchetti del Pirellone atterra davanti all' hotel salvato dal WWF

Uno dei falchetti del Pirellone, la giovane femmina Olimpia, ha fatto la sua apparizione davanti all'hotel Duo Milan Porta Nuova. Salvata dalle guardie venatorie volontarie del WWF milanese, Olimpia è una delle tre giovani nate nel 2025 dalla coppia Gio-Giulia, che nidifica ogni anno sulla cima del grattacielo. Il suo atterraggio ha richiamato l’attenzione, sottolineando l'importanza della salvaguardia della fauna urbana.

Pirellone, morto uno dei falchetti: si è schiantato contro i vetri di un grattacielo - (I falchetti sul Pirellone in una foto d’archivio ... nel sottotetto del grattacielo progettato da Giò Ponti davanti alla Stazione Centrale. Anche in quel caso era morto un giovane falco ... corriere.it scrive

Un falchetto scappa dal nido sul tetto del Pirellone: i vigili lo salvano e lo riportano a casa - Era scappato dal nido sul tetto del Pirellone. Ma una volta lì, circondato dai palazzi di via Fara attorno alla Regione, il falchetto non riusciva più a spiccare il volo per tornare a casa. Riporta milano.repubblica.it