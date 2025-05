Università Giustino Fortunato ipotesi cessione | un ex Serie A pronto a rilevare l’ateneo

Negli ultimi mesi, si sono intensificate le voci riguardo alla possibile cessione dell'Università telematica Giustino Fortunato. Secondo indiscrezioni, un ex giocatore di Serie A, Danilo Iervolino, si sarebbe fatto avanti per rilevare l'ateneo. Nel seguente articolo, esploreremo le ultime novità su questa intrigante situazione.

Da alcuni mesi si rincorrevano le voci sull'ipotesi di una cessione. Stando alle indiscrezioni raccolte, l' Università telematica Giustino Fortunato sarebbe finita nel mirino di un ex Serie A, pronto a rilevare l'Ateneo. Si tratterebbe di Danilo Iervolino, attuale presidente della Salernitana Calcio, che da pochi anni ha lasciato il business delle scuole telematiche vendendo la sua Unipegaso al fondo inglese CVC. Il patron della Salernitana Calcio potrebbe puntare al rilancio in grande stile dell'Università Giustino Fortunato, che nei suoi quasi vent'anni di vita è stata sostenuta per intero da Angelo Colarusso...