università di perugia in vista del voto il candidato rettore marianelli annuncia azioni concrete

Mancano pochi giorni al voto per l'elezione del nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Perugia e il professor Massimiliano Marianelli, uno dei candidati in corsa più accreditati per guidare l'Ateneo perugino, ha voluto rivolgersi alla comunità accademica con un messaggio chiaro e orientato alla concretezza. «A pochi giorni dal voto – ha scritto Marianelli – vogliamo condividere alcune delle azioni concrete che, qualora fossi eletto, prenderanno forma a partire dal 3 novembre 2025». Il docente ha sottolineato l'importanza di «passi chiari» per trasformare il progetto proposto in realtà quotidiana, coinvolgendo «tutte le persone dell'Ateneo»...