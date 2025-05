Università di Firenze via al nuovo anno accademico | 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1 luglio

L'Università di Firenze si prepara per il nuovo anno accademico 2025-2026 con il lancio di 148 corsi di laurea e l'inizio anticipato delle immatricolazioni, fissato per il 1° luglio. Le tasse studentesche rimangono invariate, promettendo un accesso più facile all'istruzione superiore. Scopriamo insieme le novità e le opportunità offerte da questa storica istituzione.

Firenze, 26 maggio 2025 - Tasse studentesche invariate, 148 corsi di laurea, inizio delle immatricolazioni anticipato al primo luglio. Ecco come si presenta l’ Università di Firenze in vista del nuovo anno accademico 2025-2026. Con l’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione del manifesto degli studi, ecco disponibili tutte le informazioni su offerta didattica, scadenze e procedure amministrative. “La proposta dell’Università di Firenze è molto articolata – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci - e intende offrire, insieme alla possibilità di sbocchi occupazionali significativi, come dimostra anche il rapporto AlmaLaurea, una chiave di lettura utile ad affrontare un mondo sempre più complesso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio

