Un' inchiesta per far luce sulla drammatica morte di Elena Donca

La magistratura sammarinese avvia un'inchiesta sulla tragica morte di Elena Donca, 32enne di origini moldave e residente a Faenza, deceduta in seguito a una caduta da un dirupo nelle vicinanze della seconda torre di San Marino. Riconosciuta come un'alpinista e scalatrice appassionata, la sua scomparsa solleva interrogativi e richiede un approfondimento per chiarire le circostanze della sua drammatica fine.

La magistratura sammarinese aprirà un'inchiesta per far luce sulla drammatica morte di Elena Donca, la 32enne di origini moldave e residente a Faenza, precipitata nel tardo pomeriggio di sabato da un dirupo sotto la seconda torre di San Marino. La ragazza, ritenuta un'alpinista e una scalatrice...

