unieuro apre un nuovo hub logistico a colleferro

Unieuro ha ufficialmente aperto un nuovo hub logistico a Colleferro, potenziando così la sua capacità di home delivery. Questa inaugurazione segna un importante passo avanti per il principale distributore italiano di elettronica ed elettrodomestici, contribuendo a migliorare ulteriormente la sua rete di distribuzione e servizi sul territorio nazionale.

Roma, 26 maggio 2025 - Buone notizie per la home delivery. È stato inaugurato oggi a Colleferro, polo industriale a sud-est di Roma, un nuovo centro Unieuro, principale distributore italiano di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con la più ampia rete di punti vendita sul territorio nazionale. Il nuovo hub logistico, che conta 50 mila metri quadrati, rafforzerà la distribuzione, consentendo di servire in modo più efficiente clienti e punti vendita diretti e affiliati nelle regioni del Centro e del Sud Italia. E non appena sarà a regime, occuperà circa 100 persone. Ecco il progetto. La strategia omnicanale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net