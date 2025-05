Un' estate di concerti al Mirano Summer Festival | il programma completo

Dal 27 giugno al 20 luglio, il Mirano Summer Festival torna con la sua 19ª edizione, promettendo un'estate ricca di musica e spettacoli. Dopo il trionfo dello scorso anno, con 90mila presenze, questo festival, ideato da Paolo Favaretto e organizzato dall’Associazione Volare 4.0, si riafferma come uno dei principali eventi estivi della zona. Scopri il programma completo e preparati a vivere emozioni indimenticabili!

