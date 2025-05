Un' auto travolge i pedoni durante la parata per la vittoria del Liverpool

Durante la celebrazione della vittoria del Liverpool in Premier League, un tragico incidente ha scosso la parata: un'auto ha travolto i pedoni nel fulcro della festosa sfilata. La polizia del Merseyside è intervenuta per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell'accaduto, mentre la comunità riflette sul drammatico evento che ha interrotto un momento di gioia collettiva.

Mentre migliaia di tifosi del Liverpool sfilavano per la vittoria della Premier League nel centro della città, un'auto ha travolto la folla: la polizia del Merseyside ha dichi.

Liverpool, auto investe pedoni durante la parata per la vittoria della Premier League - Un tragico incidente ha scosso le celebrazioni per la vittoria del Liverpool nella Premier League, quando un veicolo ha investito diversi pedoni durante la parata. 🔗continua a leggere

Un'auto travolge i pedoni durante la parata per la vittoria del Liverpool - In una nota la polizia britannica fa riferimento a una "collisione" e un incidente legato al "traffico stradale". Un uomo è stato arrestato ... 🔗Riporta ilfoglio.it

Liverpool, auto travolge alcuni pedoni durante i festeggiamenti per la vittoria del club in Premier League - La polizia di Liverpool è intervenuta nel pomeriggio di lunedì 26 maggio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto durante la parata celebrativa del Liverpool Football Club, che ha attirato mi ... 🔗Secondo tg.la7.it

Auto travolge tifosi del Liverpool durante la parata di fine stagione: diversi feriti VIDEO - Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool c ... 🔗msn.com scrive