Un’altra vita spezzata Dopo lo schianto in moto il volo dentro al torrente Trovato soltanto all’alba

Una vita spezzata, un destino inaspettato. Dopo lo schianto in moto, il volo nel torrente e l'attesa angosciosa che si fa insostenibile. "Ha chiamato Samuel?" Il cuore dei genitori è in tumulto, ogni squillo del cellulare è un colpo al petto. La notte scivola, piena di paura e speranza, mentre le ore trascorrono in un incubo da cui non possono svegliarsi: il ragazzo è scomparso, e l'angoscia cresce.

"Ha chiamato Samuel?". L’ansia che sale ogni minuto che passa. Il cellulare che squilla a vuoto. Il terrore che sia successo qualcosa di grave, la telefonata che nessun genitore vorrebbe fare: una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine perché del ragazzo non c’è traccia, poi una notte passata in bianco senza sapere dove fosse il figlio e poi il mondo che finisce. All’alba di ieri mattina è arrivata la notizia che trafigge il cuore. L’hanno trovato: è nel letto di un corso d’acqua di via Provinciale, proprio dove alcune ore prima era transitato anche l’amico che era con lui. Prima che il giovane avvertisse la fidanzata e famiglia che Samuel Bottarelli 20 anni residente Fabiano fosse scomparso dalla sua vista... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’altra vita spezzata. Dopo lo schianto in moto il volo dentro al torrente. Trovato soltanto all’alba

