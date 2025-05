una telefonata fra trump e ursula von der leyen ha fatto slittare i dazi sulle merci europee al 9 luglio

Una telefonata tra Donald Trump e Ursula von der Leyen ha portato a un'importante decisione: il rinvio dell'implementazione dei dazi del 50% sulle merci europee, ora previsti per il 9 luglio. Durante il colloquio, la presidente della Commissione Europea ha espresso preoccupazioni, cercando di arginare le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. Questo sviluppo potrebbe influenzare le relazioni economiche transatlantiche.

Dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Donald Trump ha deciso di far slittare l’entrata in vigore dei dazi del 50% sulle merci importate dall’ Unione Europea al prossimo 9 luglio. Durante la telefonata, la politica tedesca ha chiesto al presidente degli Stati Uniti più tempo per imbastire delle trattative per un accordo commerciale più equo. Anche in questo caso, dunque, sembra che le “minacce” non siano state altro che un bluff. È una tattica ormai rodata per intavolare discussioni con gli altri Paesi al fine di raggiungere accordi commerciali favorevoli per gli USA... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it