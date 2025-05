Una storia intensa e commovente sul potere dell’amicizia tra esseri umani e animali e sul coraggio di ricominciare

L’amico fedele, diretto da Scott McGehee e David Siegel, segna il ritorno sul grande schermo di Naomi Watts e Bill Murray in una toccante storia di amicizia tra esseri umani e animali. Basato sul romanzo vincitore del National Book Award di Sigrid Nunez, il film affronta il dolore della perdita e celebra il coraggio di ricominciare, offrendo un'esperienza cinematografica intensa e commovente.

Naomi Watts e Bill Murray tornano al cinema con L'amico fedele, il nuovo film diretto da Scott McGehee e David Siegel, tratto dal romanzo vincitore del National Book Award di Sigrid Nunez. Un'opera delicata e intensa che esplora il dolore della perdita e la potenza dell'amicizia, sullo sfondo di una New York malinconica e vibrante. La pellicola, in arrivo nelle sale italiane il 5 giugno, racconta la storia di Iris (Naomi Watts), scrittrice e insegnante di scrittura, che si ritrova a fare i conti con l'improvvisa scomparsa del suo più caro amico e mentore, Walter (Bill Murray). Inaspettatamente, l'uomo le lascia in eredità non solo la sua biblioteca e le sue memorie, ma anche il suo amatissimo alano, Apollo...

