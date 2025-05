Una stagione estiva di grande traffico per l’aeroporto di Malpensa

Si annuncia una stagione estiva di grande traffico per l'aeroporto di Malpensa, con l'inaugurazione di due nuovi collegamenti verso gli Stati Uniti. Delta Air Lines offrirà quattro voli settimanali per Boston, mentre American Airlines garantirà un volo giornaliero per Philadelphia. Questi nuovi servizi arricchiscono l'offerta del principale scalo lombardo, promettendo di soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Italia e America.

Si annuncia una stagione estiva di grande traffico per Malpensa, dove negli ultimi giorni sono stati inaugurati due nuovi collegamenti con gli USA, il primo, con 4 voli settimanali, effettuati da Delta Air Lines per Boston, il secondo, giornaliero, da American Airlines per Philadelphia che si aggiunge a quello per New York. Nel frattempo sono partiti i lavori sulle vie di rullaggio che collegano le piste con le piazzole di sosta per gli aeromobili e con altri spazi aeroportuali. Due le fasi previste dei lavori, la prima sui due raccordi W ed EM con l'uso della pista 35L per le partenze e la 35R per gli arrivi, durante il giorno, scenario invertito nella notte...

