Una Scomoda Verità Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2020

Una Scomoda Verità, film del 2020 diretto da Michael Feifer, racconta la storia di Laura (Cerina Vincent), che si imbarca in un’indagine su un mistero legato al suo passato. Ispirato a eventi reali e presentato come un avvincente thriller, il film esplora tematiche di segreti e verità nascoste, avvicinandosi al genere di La Verità Nascosta. Scopriamo insieme la trama e il finale di questa intrigante pellicola trasmessa su Tv8

Il thriller è tratto da una storia vera e parla di Laura (Cerina Vincent) una donna che indaga sulla morte della figlia Mia insieme a Bailey, la migliore amica della ragazza. Con il passare del tempo, sarà sconcertata dalla scoperta dell'identità del killer. Chi sarà? Una Scomoda Verità trama completa. Quando il corpo di Mia viene portato a riva, la madre Laura chiede aiuto alla migliore amica di sua figlia, Bailey, per scoprire chi ha ucciso la ragazza...