Una scelta che cambia volto alla città | Viterbo può accedere al consorzio industriale del Lazio

Viterbo si prepara a una svolta decisiva con l'appello unitario di FdI, Lega e Per il Bene Comune per l'ingresso nel Consorzio industriale unico del Lazio. Questa iniziativa è vista come fondamentale per stimolare lo sviluppo economico di un territorio attualmente svantaggiato, unica provincia laziale esclusa da queste opportunità di crescita e innovazione.

