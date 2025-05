‘Una poltrona per due’ | la sfida ad Amelia tra Scorsoni e Petrarca Cala l' affluenza in serata

I cittadini di Amelia sono tornati alle urne per eleggere il successore dell'ex sindaca Laura Pernazza, ora in consiglio regionale. La competizione si restringe a Avio Proietti Scorsoni e Pompeo Petrarca, in una tornata elettorale caratterizzata da una calo dell'affluenza in serata. Diciassette sezioni si preparano a ospitare questa sfida decisiva per il futuro della città.

