Una Panda usata come ariete rubati soldi e sigarette nel bar di un distributore di carburante

Una Fiat Panda rubata è stata utilizzata come ariete da una banda di ladri per sfondare l'ingresso di un bar di un distributore di carburante a Partinico. L'azione notturna ha portato al furto di contante e sigarette, con i malviventi che hanno abbandonato il veicolo sul luogo del crimine. I dettagli di questo audace colpo raccontano di un'operazione ben pianificata nel mirino di un impianto Eni.

Distributore di carburante nel mirino dei ladri. Una banda ha messo a segno la scorsa notte un furto nell’impianto Eni station che si trova lungo la strada provinciale 17, a Partinico, utilizzando come ariete una Fiat Panda rubata, poi abbandonata sul posto, per sfondare l’ingresso. Dopo aver... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Una Panda usata come ariete, rubati soldi e sigarette nel bar di un distributore di carburante

Spaccata alla Coop di Seano: una Panda usata come ariete. Magro il bottino ma tanti i danni - Prato, 5 maggio 2025 – Nove tentativi in retromarcia per sfondare la saracinesca e la vetrata della Coop e alla fine ce l’hanno fatta. Il supermercato Coop di via De Chirico a Seano intorno ... Da lanazione.it

Furto con spaccata alla Coop di Seano, i ladri utilizzano una Panda come ariete - I ladri, intorno alle 2 di oggi, 4 maggio, hanno sfondato la porta d’ingresso che si affaccia su via De Chirico, utilizzando una Panda come ariete. Una volta all ... per capire se a sua volta fosse ... Scrive notiziediprato.it

Roma, colpo della gang della Panda in farmacia: auto-ariete per sfondare la vetrina. «Una scena apocalittica» - La banda della Panda usata come "ariete" torna in azione, sempre a Monteverde. Nella notte tra venerdì e sabato si è registrato un vero agguato contro la farmacia Pamphilj in via Francesco ... Da ilmessaggero.it