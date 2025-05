Una nuova generazione di finestre e porte finestre con QFORT e la sua linea EPIQ

QFORT, multinazionale romena leader nei serramenti d’eccellenza, lancia la sua innovativa linea EPIQ 6Stars. Questa nuova generazione di finestre e porte finestre si distingue per il design ultra sottile e registrato a livello europeo, rivoluzionando il concetto di eleganza e funzionalità. Scopri come EPIQ, con i suoi materiali all’avanguardia in alluminio e PVC, rappresenta il futuro del comfort abitativo.

QFORT, multinazionale romena specializzata in serramenti d'eccellenza e tra i top player internazionali nella produzione di serramenti in alluminio e PVC, presenta EPIQ 6Stars. Si tratta della nuova finestra e porta-finestra ultra sottile dal design esclusivo, registrato a livello europeo, in...

