Una lite tra vicini porta all’arresto per droga a Costa Volpino

Un banale litigio tra vicini a Costa Volpino si trasforma in un'operazione dei Carabinieri che porta all'arresto di un uomo sorpreso con 600 grammi di marijuana. L’alterco riguardava l’accesso al portone dello stabile, ma ha rivelato un traffico di droga inaspettato. La prontezza delle forze dell'ordine ha permesso di fare luce su una situazione preoccupante.

IL CASO. Scoperto con 600 grammi di marijuana dopo un banale litigio tra condomini per il portone d’accesso allo stabile. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Una lite tra vicini porta all’arresto per droga a Costa Volpino

Lite tra vicini sfocia in violenta rissa dentro a un bar di Pineto, denunciate 8 persone - Una lite tra vicini a Pineto è degenerata in una violenta rissa all’interno di un bar del centro. Otto persone, appartenenti a due famiglie in contrasto da tempo, sono state denunciate. 🔗continua a leggere

Intervengono per una lite tra vicini e trovano una serra di marijuana - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Spiazzo sono intervenuti per una lite tra vicini, che ha portato alla scoperta di una serra di marijuana. 🔗continua a leggere

Una lite tra vicini porta all’arresto per droga a Costa Volpino - IL CASO. Scoperto con 600 grammi di marijuana dopo un banale litigio tra condomini per il portone d’accesso allo stabile. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri. Un diverbio condominiale per la c ... 🔗Si legge su ecodibergamo.it

Rissa tra vicini a Corigliano-Rossano: militare 45enne arrestato dopo aggressione - L'uomo fermato e poi arrestao dai carabinieri del Norm di Cosenza è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di una modica quantità di droga. Indaga la Procura di Cosenza ... 🔗ecodellojonio.it scrive

A Viterbo lite tra vicini finisce a coltellate - A Viterbo, una lunga serie di tensioni tra vicini di casa è culminata in un episodio di violenza che ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni. Secondo quanto ricostruito, la vittima da tempo ... 🔗Riporta rainews.it