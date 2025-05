Una festa per un anno speciale Valerio Piccolo si tuffa nei live

Valerio Piccolo festeggia un anno speciale con un nuovo singolo e album, accompagnati dal suo atteso «Vinyl Tour» che lo porterà in giro per l'Italia. Tra successi come la colonna sonora di «Parthenope» e il hit «E si' arrivata pure tu», l'artista si prepara a incantare il suo pubblico domani sera all'Altroquan. Scopri le ultime novità di un talento in continua ascesa!

Nuovo singolo, nuovo album e il «Vinyl Tour» con cui sta portando le sue canzoni live in giro per l'Italia. La colonna sonora di «Parthenope» e il successo di «E si' arrivata pure tu» sono fiori all'occhiello ma Valerio Piccolo non si ferma e dà appuntamento al suo pubblico domani sera all'Altroquando di Roma. Valerio Piccolo, di cosa parla il suo nuovo singolo «Il tuffo»? «È una canzone che rispecchia i temi portanti dell'album. Tra tutti la bellezza di prendere decisioni importanti. Sono momenti che possono spaventare ma sono simboli di un futuro diverso. Bisogna lanciarsi e nel videoclip si vede che lo si può fare anche tenendo qualcuno per mano con amore»...

