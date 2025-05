Una catena umana a Paestum per la crisi climatica

Sabato scorso, la spiaggia dell'oasi dunale di Paestum ha ospitato una catena umana di giovani attivisti, uniti per sensibilizzare sull'emergenza climatica. Questo evento rappresenta un forte messaggio collettivo, sottolineando l'urgenza di azioni concrete per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. L'iniziativa ha coinvolto la comunitĂ locale in un appello per il futuro del nostro pianeta.

Sabato scorso, la spiaggia dell'oasi dunale di Paestum è stata teatro di un evento significativo: una catena umana composta da numerosi giovani attivisti e attiviste, uniti per lanciare un messaggio chiaro e potente. L'iniziativa mirava a richiamare l'attenzione sulla crisi climatica, chiedendo un intervento immediato e determinato da parte del governo e delle istituzioni locali. I partecipanti hanno evidenziato l'urgenza di adottare misure concrete per affrontare le sfide ambientali, con l'obiettivo di ridurre le bollette energetiche e.

