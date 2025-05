Una cartolina per celebrare il 2 giugno | l' iniziativa ad Arezzo

In occasione della Festa della Repubblica, Poste Italiane ad Arezzo presenta la cartolina filatelica “2 giugno, festa che unisce”. Questa iniziativa celebra il 2 giugno con un design colorato, offrendo a collezionisti e appassionati un’opportunità unica per commemorare una giornata significativa e preservare un ricordo originale della storia e dell’unità nazionale.

Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario lunedì 2 giugno, con la colorata cartolina filatelica "2 giugno, festa che unisce": un'occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della...

