Un video mette sotto accusa la sicurezza del Full Self Drive di Tesla

Un video inquietante solleva dubbi sulla sicurezza del sistema Full Self-Driving di Tesla. In esso, un guidatore racconta la sua esperienza di una brusca e inspiegabile sterzata della vettura, affermando di non essersi distratto ma di non aver avuto il tempo di intervenire. Questa situazione mette in luce le potenziali problematiche legate all'affidabilità della tecnologia di guida autonoma e le conseguenze che ne derivano per la sicurezza stradale.

