Un solo ricovero per fratture poche decine di codici gialli la città ha retto alla grande l' onda azzurra

Nonostante l'intensa affluenza delle "onde azzurre", la città ha dimostrato una resilienza straordinaria, registrando un solo ricovero per fratture. Un giovane di 20 anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco dopo un incidente sul Lungomare, ma complessivamente le emergenze sono state contenute, con poche decine di codici gialli e bianchi, senza casi di particolare gravità.

Un giovane di 20 anni recuperato dai Vigili del Fuoco dopo che era caduto restando incastrato tra gli scogli del Lungomare e ricoverato al Cardarelli per fratture agli arti inferiori, alcune decine di codici gialli "ma nessuno di particolare gravità", qualche altra decina di codici bianchi... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Un solo ricovero per fratture, poche decine di codici gialli, la città ha retto alla grande l'onda azzurra

