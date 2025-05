Un risultato molto simile a quello del 2021

Le elezioni comunali in corso stanno rivelando analogie significative con quelle del 2021. Con lo spoglio ancora in atto, il centrosinistra si appresta a ripetere il successo di Michele de Pascale, mentre il principale sfidante del centrodestra, Filippo Donati, e Alvaro Ancisi sembrano mantenere posizioni simili a quelle del passato. Analizziamo più nel dettaglio le dinamiche di questo confronto elettorale.

Con lo spoglio ancora in corso, sono molte le similitudini tra queste elezioni e le comunali del 2021. Allora il centrosinistra si impose con Michele de Pascale al 59%, seguito da Filippo Donati (principale sfidante del centrodestra) al 22%, poi Alvaro Ancisi al 5%. Scenario molto simile a quello... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un risultato molto simile a quello del 2021

"E’ un risultato molto importante" - A fine gara Athos Rigucci, tecnico del Lornano Badesse, è felice per il risultato e la prestazione della sua squadra, dopo un periodo complicatissimo e le tante assenze molto pesanti. Senza lo ... 🔗Scrive lanazione.it

L'anomalia del muone - Questi ultimi decadono molto velocemente in muoni ... possiedono un campo magnetico simile a quello dell'ago di una bussola, e un "momento magnetico" per via della loro rotazione. 🔗Segnala repubblica.it

Lappi: “Yaris GR Rally1? Molto simile alla Rally2, con più peso e potenza” - Come trasmissione, è simile alla vettura R5 (Rally2 ... Stavamo guidando un’auto con molte cose diverse, molte parti diverse. Era più di un test di sviluppo, diciamo. È stato molto bello essere ... 🔗Scrive rallyssimo.it