Un rinomato museo di Roma presenta cinque nuove mostre con una giornata di festa aperta a tutti

Venerdì 30 maggio, il MAXXI di Roma apre le porte a tutti per celebrare 15 anni di arte, architettura, design e creatività. In occasione di questa giornata speciale, il museo presenta cinque nuove mostre e organizza una grande festa in piazza, offrendo un'opportunità unica di immergersi nell'arte contemporanea e festeggiare con la comunità. Non perdete questa occasione imperdibile!

Venerdì 30 maggio, il MAXXI celebra 15 anni di arte, architettura, design e creatività con una giornata speciale aperta a tutti: un’occasione speciale per vivere il rinomato museo romano tra le nuove mostre e una grande festa in piazza. Il Museo MAXXI festeggia 15 anni di attività Segnate... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un rinomato museo di Roma presenta cinque nuove mostre con una giornata di festa aperta a tutti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, in questi musei si entra sempre gratis - A Roma ci sono alcuni musei in cui si entra sempre gratis: ecco quali sono e quando è possibile visitarli, tutti i dettagli A Roma è impossibile stare con le mani in mano, tante sono le cose da ... Segnala funweek.it

Musei gratis Roma 1 ottobre, dove conviene andare e cosa vedere - Museo di Roma in Trastevere, dove tra le mostre temporanee non si può non menzionare: Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli, nata in occasione del centenario della nascita dello ... Come scrive money.it

Musei gratis a Roma domenica 3 ottobre: cosa vedere e come prenotare - Domenica 3 ottobre tornano i musei gratis a Roma, come ogni prima domenica del mese. Un’occasione per scoprire le meraviglie che la Capitale ha da offrire senza spendere nemmeno un euro. L’iniziativa, ... Come scrive money.it

Al museo con Artesplorando: Musei Capitolini