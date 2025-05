Un quartiere vegetale dove rilassarsi o lavorare la terra | ecco come diventerà il Parco della Favorita

Il Parco della Favorita di Palermo si trasformerà in un innovativo "quartiere vegetale", un luogo ideale per rilassarsi e coltivare la terra. Con i suoi 300 ettari di verde, il progetto ambizioso mira a creare uno spazio fruibile quotidianamente, ma richiederà tempo e risorse. Il Comune ha già ottenuto un primo finanziamento per avviare questa affascinante iniziativa di rinascita urbana.

