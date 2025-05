Un posto nella storia dopo un anno difficile | nell’ora più dura la reazione collettiva

Dopo un'annata complicata, il Lecce trova una sua collocazione nella storia con un finale emozionante. Con 34 punti raccolti, di cui sei nelle ultime cruciali partite contro Torino e Lazio, la squadra si è garantita la permanenza in Serie A. Un viaggio che dimostra come, anche nelle avversità, la reazione collettiva possa riscrivere il copione di una stagione.

LECCE - Sarebbero bastati 32 punti, col senno del poi, per centrare l’obiettivo della permanenza in serie A. Il Lecce alla fine ne ha fatti 34, di cui sei nelle ultime due uscite, con Torino in casa a Lazio allo stadio Olimpico. Ogni stagione, si sa, ha il suo copione: tale quota non sarebbe... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Un posto nella storia dopo un anno difficile: nell’ora più dura la reazione collettiva

Un posto nella storia dopo un anno difficile: nell’ora più dura la reazione collettiva - L’avvicendamento tecnico in panchina, l’accelerazione in classifica e poi la lunga frenata, la paura di cadere e il dolore per la morte di Graziano Fiorita. Breve storia di una salvezza che ha un valo ... 🔗Riporta lecceprima.it

