Un Posto al Sole anticipazioni 27 maggio | Viola nei guai dopo lo scontro con la mamma di Matteo

Nel prossimo episodio di "Un Posto al Sole", in onda il 27 maggio su Rai 3, Viola si trova in gravi difficoltà dopo uno scontro con la madre di Matteo. Le conseguenze potrebbero coinvolgere i suoi colleghi e il preside della scuola. Scopri tutte le anticipazioni e i colpi di scena che renderanno avvincente questo nuovo appuntamento con la soap opera italiana più amata.

Problemi in vista per Viola, che rischia conseguenze sia con i colleghi che con il preside della scuola. Ecco tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Mentre la coppia composta da Claudia e Guido è sempre più in crisi, Viola si troverà in una situazione molto difficile a scuola. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di domani, martedì 27 maggio. Negli episodi precedenti Quando si è reso conto che il tempo stringeva, che Giulia era sempre più intenzionata a sposarsi, Luca ha preso una decisione drastica: andarsene da Palazzo Palladini...

