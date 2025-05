Un orinatoio Morgan compare al Festival milanese Mi Ami E il cantante non ci sta | Aspetto la rimozione di questo schifo perché è indecente

Il Mi Ami Festival si fa protagonista di una strana controversia con l’apparizione di un “orinatoio Morgan” nel bagno delle donne. Accompagnato da una targa provocatoria, l'installazione ha suscitato sdegno, con il cantante Morgan che chiede immediatamente la sua rimozione. Un gesto che solleva interrogativi sull’arte, la provocazione e il rispetto in un contesto culturale che dovrebbe celebrare la creatività.

Un “orinatoio Morgan” comparso nel bagno delle donne al Mi Ami Festival. Una targa che recita “ Milano, maggio 2025 “, firmata “ ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta ” e con il frontman dei Bluvertigo definito “ex: giudice, cantante, artista”. A mandare una foto di questo orinatoio a Morgan è stata una sua amica e lui ha poi condiviso l’immagine in una chat su Whatsapp nella quale parla con molti giornalisti di settore. Cosa ha scritto l’autore di Altrove? “Una mia amica mi ha mandato questo post su cui c’era questa fotografia. Non è assolutamente un’opera d’arte, è una volgarità, è un’offesa a un artista libero, in un luogo pubblico, in un contesto che dovrebbe essere musicale e culturale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un “orinatoio Morgan” compare al Festival milanese Mi Ami. E il cantante non ci sta: “Aspetto la rimozione di questo schifo perché è indecente”

