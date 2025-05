Un libro illustrato per raccontare ai bambini cosa accade quando si ha un tumore

"Storia di una cellula impazzita" è un libro illustrato pensato per spiegare ai bambini cosa accade quando si ha un tumore. Realizzato da Elisa Sommavilla, paziente oncologica dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio e oggi guarita, questo progetto mira a offrire una narrazione semplice e accessibile, aiutando i più piccoli a comprendere e affrontare con sensibilità e coraggio una realtà complessa e delicata.

Un libro illustrato per spiegare ai bambini cosa succede quando si ha un tumore. È il progetto realizzato da Elisa Sommavilla, paziente oncologica dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, oggi guarita, autrice di "Storia di una cellula impazzita" (edizioni Il Prato).

