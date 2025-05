Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata

Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata di Maccarese, nella serata di domenica 25 maggio. Le fiamme, visibili da distanza, hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco, prontamente arrivati con l'autobotte. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. La struttura si trova su viale dei Tre Denari e l'incendio ha destato preoccupazione tra i residenti.

