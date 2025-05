Un giallo musicale o quasi | commedia-noir musicale al Teatro Marcello Puglisi 

Giovedì 29 maggio, il Teatro Marcello Puglisi di Palermo ospita l'anteprima nazionale di "Un giallo musicale o quasi", una commedia-noir della Compagnia dei Vitelloni in occasione del suo decennale. Scritto e diretto dal talento palermitano Manfredi Russo, questo spettacolo promette di intrattenere il pubblico con una trama avvincente e coinvolgenti sequenze musicali, mescolando il mistero con l'ironia e l'arte della performance.

