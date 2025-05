Un fiume rossoblù In 40mila abbracciano Orsolini e compagni | Grazie delle emozioni

Un mare di tifosi rossoblù si riunisce in Piazza Maggiore per celebrare il Bologna, abbracciando Orsolini e i suoi compagni. In un’atmosfera di festa e emozione, 40mila cuori battono all’unisono, mentre risuona la melodia de "L’anno che verrà". Sotto lo sguardo di San Petronio, Bologna si fa voce e ritmo: un momento che resterà impresso nella memoria collettiva troppo felice per essere dimenticato.