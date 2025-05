Un evento che rende orgoglioso ogni italiano Meloni lancia la Coppa America 2027 a Napoli

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato ufficialmente il via alla preparazione per la Coppa America 2027, che si svolgerà a Napoli. Questo prestigioso evento rappresenta un motivo di orgoglio per l'Italia, promettendo di trasformare il capoluogo campano in un palcoscenico di vela internazionale. Meloni ha sottolineato l'impegno a rendere questa competizione un'esperienza memorabile per tutti.

