Un errore | l’annuncio di Rocchi su NDicka-Bisseck che fa infuriare i tifosi dell’Inter

L'annuncio di Gianluca Rocchi su Ndicka-Bisseck durante l'ultima puntata di 'Open Var' ha suscitato una forte reazione da parte dei tifosi dell'Inter. Nonostante la conclusione della Serie A, le polemiche continuano a infiammare il dibattito, lasciando molti interrogativi sui criteri arbitrali adottati in questa stagione. Scopriamo i dettagli di questo controverso episodio.

L'ultima puntata di 'Open Var' non spegne le polemiche nonostante la fine del campionato. L'annuncio sull'episodio Ndicka-Bisseck Al termine della stagione di Serie A, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato a 'Open Var' facendo chiarezza, come di consueto, sugli episodi arbitrali dell'ultimo weekend. Prima di analizzarli, però, l'ex arbitro nella consueta rubrica su 'DAZN' è tornato sull'episodio della 34ª giornata Ndicka-Bisseck avvenuto in Inter-Roma. Open Var, Rocchi torna su Ndicka-Bisseck e fa infuriare i tifosi dell'Inter (Screenshot DAZN) – Calciomercato.it " È stato un errore non aver spiegato prima...