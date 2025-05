Un ecocentro da realizzare in località Il Poggio Respinto il ricorso dei residenti

Il Consiglio di Stato ha convalidato la decisione del Comune di Porto Cesareo di costruire un ecocentro in località "Il Poggio", respingendo il ricorso presentato da alcuni residenti. Questa scelta rappresenta un passo significativo per la gestione dei rifiuti nella comunità, garantendo un maggior rispetto dell'ambiente e una migliore organizzazione del servizio.

PORTO CESAREO – Arriva l'attestazione di legittimità per la scelta del Comune di Porto Cesareo di realizzare un nuovo l'ecocentro in località "Il Poggio". Lo hanno stabilito i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Vincenzo Neri, respingendo il ricorso di alcuni...

