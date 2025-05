Un ecocentro da realizzare in località Il Poggio Respinto il ricorso dei residenti

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione del Comune di Porto Cesareo di costruire un nuovo ecocentro in località "Il Poggio". La quarta sezione, guidata dal giudice Vincenzo Neri, ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti, dando così il via libera al progetto che mira a migliorare la gestione dei rifiuti nella zona.

