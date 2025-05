Un concerto di speranza E Mogol racconta Battisti

Un concerto di speranza avrà luogo a Modena, giovedì 29 maggio, alle 20.30, al Teatro Comunale Pavarotti Freni. "Legni di dolore" si trasformeranno in "strumenti del mare", nati dai barconi dei migranti approdati a Lampedusa. Il grande Mogol, interprete della musica di Battisti, ci guiderà in un viaggio emozionante, celebrando l’arte come simbolo di rinascita e resilienza in un evento che chiude la stagione con un messaggio di prof

Legni di dolore che diventano segni di speranza: nascono dal legno dei barconi dei migranti approdati a Lampedusa gli ‘strumenti del mare’ che ascolteremo – per la prima volta a Modena - giovedì 29 maggio alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni per il concerto di chiusura della stagione della Gioventù Musicale. Il celebre Quartetto Indaco (nella foto), vincitore del concorso internazionale di Osaka 2023, insieme al contrabbassista Massimo Clavenna, suoneranno infatti gli strumenti realizzati dai detenuti liutai con il legno recuperato dai barconi, grazie al progetto ‘ Metamorfosi ’ della Casa dello spirito e delle arti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un concerto di speranza . E Mogol racconta Battisti

