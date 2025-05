Un compleanno da record | Paola e Paolo i due gemelli festeggiano 100 anni

Il 26 maggio 2025, Bagno a Ripoli ha festeggiato un compleanno epocale: i gemelli Paola e Paolo Anzidei hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni. In una festa straordinaria, circondati da parenti e amici, hanno spento insieme 200 candeline simboliche, celebrando il legame unico che li unisce da un secolo. Una giornata ricca di emozioni e ricordi da condividere.

Bagno a Ripoli (Firenze), 26 maggio 2025 – Una bellissima festa con 200 candeline, simboliche, spente insieme. Due gemelli centenari, Paola e Paolo Anzidei, nati il 26 maggio 1925, hanno celebrato il traguardo con parenti e amici. Una quarantina le persone che si sono riunite per festeggiare i due a Paterno, frazione di Bagno a Ripoli, nella casa dove vive Paolo assistito da una badante. Paola Anzidei è invece ospite di una Rsa a Fiesole insieme al marito Adolfo, 98 anni. "Chi lo conosce da una vita, non ha voluto mancare. È davvero benvoluto da tutti - racconta Sonia, una parente acquisita che abita nello stesso edificio del neo-centenario, al piano superiore - Ha anche un grande senso dell'umorismo, quando ha saputo cosa stavamo organizzando e che lo avrebbero anche intervistato, ha detto ' Io mi do malato '...