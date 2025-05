Un cartello nel bagno informa le donne molestate o in pericolo che il locale aderisce alla rete anti-violenza

A Cesena, un innovativo cartello nel bagno comunica alle donne che possono trovare supporto contro la violenza. I locali e i bar diventano "sentinelle" contro gli episodi di molestia, ispirandosi a un progetto britannico. Grazie a frasi codificate come "Scusa, c’è Angela?", le donne possono segnalare situazioni di pericolo e ricevere aiuto in modo discreto e sicuro. Un passo fondamentale per la prevenzione della violenza di genere.

Cesena mutua il progetto nato nel Regno Unito, bar e locali diventano 'sentinelle' per prevenire episodi di violenza sulle donne, una piaga che si fa sentire anche sul nostro territorio. "Scusa c'è Angela?". Basta una frase per segnalare allo staff di bar e locali della città di sentirsi in

