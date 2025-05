Un camion abbatte un passaggio a livello | ritardi dei treni sulla Parma-Suzzara

Lunedì 26 maggio, un camion ha abbattuto un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara, nei pressi di Sorbolo Levante, causando significativi ritardi ai treni. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del traffico ferroviario nella zona, come evidenziato dalla videodenuncia di Michele Bianchi, con conseguenze per i pendolari e i servizi ferroviari.

Nella mattinata di lunedì 26 maggio un camion ha abbattuto un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara, nei pressi di Sorbolo Levante tra le province di Parma e di Reggio Emilia. In seguito all'episodio, come riportato nella videodenuncia di Michele Bianchi, si sono formate...

