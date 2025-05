Un biscotto e le coccole prima di dormire

Cosa c’è di migliore di un buon biscotto e di una coccola prima di addormentarsi? Nel canile municipale della Spezia, ogni sera si celebra un momento di tenerezza: un gesto semplice ma profondo che aiuta gli ospiti a rilassarsi e prepararsi al riposo, creando un legame speciale tra gli animali e coloro che si prendono cura di loro.

Cosa c’è di meglio di un buon biscotto e di una coccola prima di addormentarsi? É così che la sera, all’interno del canile municipale della Spezia, l’intensa giornata si chiude con un momento di tenerezza capace di rilassare accompagnando al riposo tutti gli ospiti e, nel contempo, permettere agli operatori di rivolgere loro l’ultimo attento sguardo per sincerarsi che tutto vada bene e la notte passi tranquilla. "Quest’ abitudine – spiega Pierandrea Fosella, volontario e tesoriere dell’ associazione L’ impronta - oltre ad augurare la buonanotte ai nostri amici, ci permette di verificare se va tutto bene: poiché sono tutti molto golosi, infatti, un eventuale rifiuto ci segnala un possibile problema... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un biscotto e le coccole prima di dormire

