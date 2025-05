un arbitro inesperto ha fatto un danno da 100 milioni di sterline all aston villa telegraph

L'Aston Villa è in subbuglio dopo aver subito un grave danno economico di 100 milioni di sterline a causa di un errore arbitrale durante la sua sconfitta contro il Manchester United. L'arbitro inesperto Thomas Bramall è finito al centro delle polemiche, portando il club a presentare un reclamo ufficiale alla Premier League. Questa decisione ha avuto conseguenze disastrose, costringendo la squadra a rinunciare alla qualificazione per la prossima Champions League.

L’Aston Villa ha presentato un reclamo ufficiale alla Premier League contro la scelta di Thomas Bramall per arbitrare la delicatissima partita contro il Manchester United, finita malissimo. L’Aston Villa è rimasto vittima di un errore arbitrale, e ha poi perso 2-0 finendo fuori dalla prossima Champions League. E’ un caso, in Inghilterra. Soprattutto per la portata del danno. E’ successo che ha fischiato un fallo sul portiere dello United – quando si era ancora sullo 0-0, al 73? – che non c’era. Ma soprattutto l’ha fatto prima che poi Morgan Rogers mettesse la palla in rete. Ciò ha impedito al Var di intervenire e correggere l’errore... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it