Un anfiteatro realizzato con stampante 3D impreziosisce l' isola di San Servolo

Un nuovo anfiteatro realizzato con stampante 3D arricchisce l'isola di San Servolo, rappresentando un'importante innovazione culturale. Progettato dall'architetto Mario Cucinella, questa struttura si integra armoniosamente nel paesaggio, grazie all'uso di tecnologie e materiali sostenibili. Un vero e proprio "fiore" che sboccia nel cuore dell'isola, simbolo di un futuro più eco-friendly.

