un altro weekend di successi per la kronos triathlon team

Il Kronos Triathlon Team ha vissuto un altro weekend ricco di successi a Trani, partecipando a una due giorni di gare emozionanti. Sabato, Antonio Aceto ha conquistato il secondo posto nella categoria M1 dell'Aquathlon, mentre domenica si sono registrati altri risultati straordinari nel Triathlon olimpico No Draft. Scopri i dettagli di queste performance straordinarie!

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo weekend di successi per la Kronos Triathlon Team impegnata in quel di Trani nella due giorni di gare. Sabato nell’Aquathlon il paupisano Antonio Aceto centra il suo primo podia di categoria M1 chiudendo 2°. Domenica nel Triathlon olimpico No Draft ottimo risultato per Luigi Tedesco 10° assoluto e primo di categoria M1, Luigi Santillo 22°, Nello Giordano 58°, Salza Michele 71°, Castaldo Marcello 106° e Aceto 132°. Nota di merito per la Triatleta Kronos Dina Caliro che chiude 2a assoluta la DecoColle gara podistica sulla distanza di 10km. Prossimo appuntamento per gli atleti del presidente Titi il Campionato Italiano di Triathlon Medio a Barberino di Mugello... 🔗 Leggi su Anteprima24.it