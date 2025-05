un 20enne precipita da un tetto e muore

Un tragico incidente ha sconvolto la periferia romana di Ponte di Nona, dove un giovane egiziano di 20 anni è morto dopo essere caduto da un tetto. L'episodio, avvenuto tra sabato e domenica, è oggetto di indagini da parte della polizia e della magistratura, che stanno interrogando testimoni e raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della caduta.

AGI - Un 20enne egiziano è morto dopo essere precipitato, nella notte tra sabato e domenica, da un tetto in via Capitini, nella periferia romana Ponte di Nona. Sull'episodio sono in corso accertamenti della polizia che al commissariato Casilino, in coordinamento con i pm di Roma, sta ascoltando alcune persone. Non è escluso, infatti, secondo quanto apprende l'AGI, che il 20enne possa essere stato spinto. In questo caso si tratterebbe di omicidio. (AGI)Eiz... 🔗 Leggi su Agi.it