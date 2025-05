Ultras Inter | La nostra linea è chiara nessuno ci può vietare di andare a Monaco

In vista della finale di Monaco contro il Paris Saint-Germain, l'Inter ha ricevuto 18.000 biglietti dalla UEFA. Tuttavia, gli ultras potrebbero affrontare difficoltà nell'assicurarsi i posti. La situazione richiede una gestione attenta da parte del club per garantire la presenza del tifo organizzato, che ribadisce la propria determinazione: "Nessuno può vietarci di andare a Monaco". Resta da vedere come si risolverà questo delicato rebus.

L’Inter per la finale di Monaco contro il Paris Saint-Germain avrà a disposizione 18.000 biglietti, come previsto dalla UEFA. Gli ultras dell’Inter rischiano di rimanere fuori dai giochi. ULTRAS – L’Inter nelle prossime ore dovrà risolvere il rebus biglietti legato al tifo organizzato. Intanto uno storico capo ultras ha parlato con fermezza davanti alla sede del club, esprimendo il malcontento per la gestione della trasferta di Champions League a Monaco. Secondo il tifoso la società aveva chiesto al tifo organizzato di sostenere la squadra fin dal fischio d’inizio contro il Barcellona, nonostante ci fosse da parte dei tifosi la volontà di protestare... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ultras Inter: «La nostra linea è chiara, nessuno ci può vietare di andare a Monaco»

Nessun biglietto alla Nord per Monaco: il gelo dell’Inter dopo l’inchiesta ultrà - Gli ultras nerazzurri pronti a contestare la società a una settimana dalla finale di Champions League rea di aver negato ai gruppi organizzati i biglietti per Monaco. «Non accettiamo di essere trattat ... 🔗Secondo editorialedomani.it

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza - Quattrocento frequentatori della curva nord senza tagliando per la partita di sabato contro il Psg a Monaco di Baviera chiedono al club un “tavolo” per poterli acquistare ... 🔗Da msn.com

Inter, caos biglietti per la finale di Champions: protesta degli ultras sotto la sede del club - Inter, clima teso a pochi giorni dalla finale di Champions con il Psg: dura contestazione degli ultrà sotto la sede ... 🔗Come scrive sport.virgilio.it

dopo inchiesta Curva Inter si spacca - tornano singoli gruppi ultras -da TGR Lombardia 2 maggio 2025