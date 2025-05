Ultras dell’Inter contro il club l’ira sui biglietti introvabili per la finale di Champions League | Per sponsor e parenti li trovate – Il video

Gli ultras dell'Inter esprimono il loro malcontento per l'impossibilità di ottenere biglietti per la finale di Champions League, lamentando favoritismi per sponsor e familiari di dirigenti. In un contesto dove ottenere un ticket è diventato una sfida, si confrontano con la dura realtà di dover gareggiare con tutti gli altri tifosi. Scopri di più nel video che documenta la situazione.

I tempi in cui bastava una chiamata al dirigente di turno per avere i biglietti delle partite – a San Siro e in trasferta – sono ormai lontani. Ora anche gli ultras dell’Inter sono costretti a mettersi in fila com tutti gli altri per sperare di poter andare a vedere la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Nei giorni scorsi, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere, il direttivo della Curva Nord ha dato mandato all’avvocato Mirko Perlin di scrivere una lettera al presidente dell’Inter Beppe Marotta, al questore Bruno Megale, al procuratore Marcello Viola e al presidente del Tribunale Fabio Roia... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Ultras dell’Inter contro il club, l’ira sui biglietti “introvabili” per la finale di Champions League: «Per sponsor e parenti li trovate» – Il video

